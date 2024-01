Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Randalierer in Gewahrsam genommen

Siegburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (16. Januar) wurden Beamte der Polizeiwache Siegburg in die Wilhelmstraße gerufen. Mehrere Passanten hatten über den polizeilichen Notruf eine männliche Person gemeldet, die am Bahnhof randaliere. Die eingesetzten Polizisten trafen den Mann kurze Zeit später an. Bei der Kontrolle des 35-jährigen Sankt Augustiners ging er plötzlich mit erhobenen Händen auf einen unbeteiligten Passanten zu, schrie ihn an und schubste ihn. Der Passant wurde glücklicherweise nicht verletzt. Die Polizisten brachten den 35-Jährigen zu Boden und fesselten ihn. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Seine Gewahrsamsfähigkeit wurde durch einen hinzugezogenen Arzt festgestellt. Als er wieder nüchtern war, konnte er entlassen werden. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung leiteten die Beamten gegen den Sankt Augustiner ein. (Re)

