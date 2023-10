Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Evakuierungsmaßnahmen nach Auffindens eines herrenlosen Koffers in Greiz.

Greiz (ots)

Am 07.10.2023 wurde gegen 18:45 Uhr, durch eine Anwohnerin bekannt gemacht, dass diese einen herrenlosen Koffer in der Reichenbacher Straße, ungefähr auf Höhe des Spectrum-Centers in Greiz aufgefunden hat. Durch die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Greiz konnte dieser Koffer ebenfalls festgestellt werden. Dieser konnte jedoch nicht eingesehen und somit nicht bestätigt werden was sich in diesem Koffer befindet. Demzufolge wurden aus Sicherheitsgründen die umliegenden Wohnhäuser evakuiert und mit Hilfe der Rettungsleitstelle eine Unterbringung in einer nahegelegenen Sporthalle realisiert. Die Bundesstraße wurde ebenfalls für mehrere Stunden voll gesperrt. Durch eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes, welche zum Einsatz kam, wurde der Koffer geöffnet und begutachtet. Dabei konnte glücklicherweise gegen 22:50 Uhr Entwarnung gegeben werden, da sich in dem Koffer lediglich Kleidung und Altagsgegenstände befanden. Durch die vor Ort eingesezten Polizeibeamten wurden im Anschluss die Evakuierungs- und Absperrmaßnahmen nach und nach wieder aufgehoben.

