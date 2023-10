Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw beschädigt

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: In der Nacht vom 30.09. bis zum 01.10.2023 zerkratzten bislang unbekannte Täter zwei Pkw, die auf dem Parkplatz "Alaunwerk" in der Aumaischen Straße abgestellt waren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, unter der Bezugsnummer 256857/2023. (OK)

