Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz an der Dessauer Straße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (04.08., 22.00 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über eine Auseinandersetzung mehrerer Personen an einem Mehrfamilienhaus an der Dessauer Straße informiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge entwickelte sich zunächst ein verbaler Disput der Personen im Bereich des Langertswegs. In der Folge gerieten vermutlich sechs Männer in eine Schlägerei vor dem Mehrfamilienhaus an der Dessauer Straße. Drei der Männer (19, 21 und 50 Jahre alt) wurden hierbei leicht verletzt. Drei Tatverdächtige sind im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet. Die genauen Tathandlungen sowie die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeitig Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Den Angaben nach sollen im Zuge der Auseinandersetzung auch Schüsse gefallen sein, die derzeitigen Erkenntnissen zufolge aus einer Schreckschusspistole abgefeuert wurden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

Die Polizei war zunächst mit starken Kräften vor Ort. Der Bereich rund um das Mehrfamilienhaus wurde weiträumig abgesperrt.

Die flüchtigen Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Ein Täter hatte blonde, längere Haare, einen hellen Hautton und trug weiße Bekleidung. Ein zweiter Mann hatte eine Glatze und einen Bart. Er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer Jacke. Bei einem dritten Täter konnten lediglich schwarze Haare beschrieben.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu der Auseinandersetzung machen? Wer kann Hinweise zu den beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

