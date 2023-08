Polizei Gütersloh

POL-GT: 52-jährige Pkw-Fahrerin bei Unfall auf der Röntgenstraße verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Donnerstagmittag (03.08., 12.05 Uhr) auf der Röntgenstraße ereignete, verletzte sich eine 52-jährige Pkw-Fahrerin schwer. Zuvor befuhr ein 86-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit einem VW die Röntgenstraße in Richtung Herzebrocker Straße. In Höhe einer dortigen Firma verließ die 52-Jährige mit einem VW unvermittelt die Firmenzufahrt und bog auf die Röntgenstraße ein. Es kam zur Kollision der beiden Beteiligten und die 52-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück verletzte sich schwer.

Verständigte Rettungskräfte brachten die Frau nach einer Erstversorgung zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Der 86-jährige VW-Fahrer wurde zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste durch ein beauftragtes Unternehmen abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzten die Beamten auf rund 8000 Euro.

