LPI-G: Verkehrsunfall unter Alkohol

Altenburg (ots) - Altenburg. Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 04.10. bis 05.10.2023, in einen Imbiss am Skaterplatz in der Teichpromenade ein. Die Unbekannten entwendeten Softdrinks und eine elektrische Herdplatte. Der Eigentümer beklagt außerdem einen hohen Sachschaden an der Eingangstür. Die Polizei Altenburg (03447/471-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Bezugsnummer: 0259924/2023. (PZ) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

