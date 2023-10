Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl aus Kfz

Altenburg (ots)

Schmölln. Am vergangenen Mittwochnachmittag, 04.10.2023 14:15 Uhr bis 14:30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines parkenden Opels in der Hospitalstraße ein und entwendete die darin befindliche Handtasche. In der Handtasche befand sich unter anderem auch eine EC-Karte. Bereits unmittelbar nach der Tat versuchte der unbekannte Täter in einer Bankfiliale am Bahnhofsplatz mit der Karte Geld abzuheben, was misslang, da die Geschädigte ihre Geldkarte umgehend sperren ließ. Die Polizei Altenburg (03447/471-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Bezugsnummer: 0259520/2023. Die Polizei weist aus gegeben Anlass ausdrücklich darauf hin, keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen.(PZ)

