LPI-G: Diebstahl aus Baustelle

Greiz (ots) - Weida: Gestern (04.10.2023), gegen 16:00 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, weil in Steinsdorf ein Feuer gemeldet wurde. Vor Ort stellte sich die Situation so dar, dass ein Carport aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geriet und eine angrenzende Werkstatt beschädigt wurde. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (OK) Rückfragen bitte an: ...

mehr