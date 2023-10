Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Sportlerheim

Gera (ots)

Gera. Zu einem Einbruch kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 03.10. bis 04.10.2023, in ein Sportlerheim in der Ebertstraße. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude und entwendeten Bargeld und einen Laptop. Durch das Aufbrechen eines Getränkeautomaten sowie mehrere Räume im Objekt entstand außerdem Sachschaden. Die Kriminalpolizei Gera (0365/82341465) hat die Ermittlungen aufgenommen. Bezugsnummer: 0258988/2023. In den vergangenen zwei Wochen gab es drei ähnlich gelagerte Einbrüche in Vereinsheimen im Stadtgebiet von Gera. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen und prüft auch einen möglichen Zusammenhang.(PZ)

