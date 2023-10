Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Wohnung scheiterte

Greiz (ots)

Weida: Gestern (03.10.2023), zwischen 10:00 und 18:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Frohen Zukunft gewaltsam einzudringen. Dabei scheiterten sie an der Wohnungstür und beschädigten diese. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, zur Bezugsnummer: 0258707/2023. (OK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell