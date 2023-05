Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Jugendfeuerwehr legte erfolgreich die Jugendflamme Stufe 1 ab

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Alpen (ots)

Insgesamt 25 Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehr Alpen haben am 11.Mai 2023 erfolgreich die sogenannte Jugendflamme Stufe 1 absolviert. Hierbei handelt es sich weniger um einen Wettbewerb als vielmehr um die Möglichkeit, feuerwehrtechnisches und Allgemeinwissen an Kinder und Jugendliche zu vermitteln. Dieses Wissen wird grundsätzlich in den Übungsdiensten der Jugendfeuerwehr vermittelt. In den letzten Wochen lag allerdings der Fokus auf der Vorbereitung zur Jugendflamme.

Das erworbene Wissen wurde schriftlich und praktisch durch das Betreuerteam geprüft. Hierzu zählten beispielsweise Abkürzungen im Feuerwehrwesen, Fahrzeug- und Gerätekunde sowie der Aufbau und die verschiedenen Formen der Feuerwehren in Deutschland.

Als Anerkennung erhielten die Kinder und Jugendlichen eine Urkunde und eine entsprechende Anstecknadel.

Abgerundet wurde der Prüfungsabend mit einer Runde Würstchen vom Grill.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell