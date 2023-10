LPI-G: Graffiti gesprüht

Gera (ots) - Gera. Zu einem Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang kam es am Montagnachmittag, dem 02.10.2023 gegen 14:50 Uhr. Ein 85-jähriger Audifahrer befuhr die Altenburger Straße in Richtung Straße des Bergmanns und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo dieser mit einer entgegenkommenden 53-jährigen Opelfahrerin kollidierte. Der 85-jährige verstarb an der Unfallstelle. Die 53-jährige wurde leicht verletzt. Im Zuge des Unfalles wurden ...

