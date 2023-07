POL-COE: Dülmen, Plusch/ Schwarzer BMW 520d beschädigt

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind in eine Wohnung am Eichenweg eingebrochen. Zwischen 17.45 Uhr am 05.07.23 und 5.10 Uhr am Sonntag (09.07.23) öffneten die Täter gewaltsam eine Türe. Was sie gestohlen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

