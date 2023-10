Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf

Altenburg (ots)

Schmölln. Am Freitag, dem 29.09.2023 gegen 18:00 Uhr, kam es am Bahnhofsplatz auf Höhe einer Bankfiliale zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen fünf männlichen Jugendlichen, im Alter von ca. 16-18 Jahren und einem 62-jährigen Zeitungszusteller. Infolge der Auseinandersetzung wurde der Geschädigte zu Boden gestoßen und geschlagen. Der Geschädigte erlitt Verletzungen. Außerdem wurden durch die Täter der Rollwagen mit Zeitungen umgeworfen und die Zeitungen am Tatort verstreut. Die Gruppe Jugendlicher entfernte sich anschließend in Richtung Bahnhof. Zeugen, welchen den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Gera (0365 82341465) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Bezugsnummer: 0257498/2023. (PZ)

