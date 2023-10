Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Firma eingedrungen

Greiz (ots)

Weida: Zwischen dem 29.09. und dem 02.10.2023 drangen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Firma im Schlossmühlenweg ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume, entwendeten aber nach einem ersten Überblick nichts. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, zur Bezugsnummer 0257975/2023, erbeten. (OK)

