BPOLI LUD: Ukrainer schleuste Syrer im Pkw nach Deutschland, dabei fanden Vater und drei Kinder Platz im Kofferraum

Görlitz (ots) - Am Montag berichtete die Dienststelle über die Feststellung von zunächst 27 syrischen Migranten im Zusammenhang mit einer nächtlichen Schleusung in Hagenwerder (Görlitz) und von 33 Syrern, die am Vormittag in Deschka (Gemeinde Neißeaue) angetroffen wurden. Später klingelte an diesem Montag noch drei Mal das Telefon in der Leitstelle der ...

mehr