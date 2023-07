Polizei Essen

POL-E: Hagen

Mülheim an der Ruhr: EC-Karte aus Post gestohlen und benutzt - Wer kennt dieses Paar?

Essen (ots)

Hagen / Mülheim an der Ruhr: Nach dem Diebstahl einer EC-Karte samt der Geheimzahl fahndet die Polizei Hagen mit Fotos nach zwei Unbekannten. Da das Duo auch Geldautomaten der Sparkasse Mülheim nutzte, teilt die Polizei Essen die Pressemitteilung der Polizei Hagen:

Die EC-Karte einer Hagenerin wurde vermutlich auf dem Postweg samt PIN-Mitteilung entwendet. Die genauen Umstände hierzu sind nicht bekannt. Im Anschluss wurde die EC-Karte an Geldautomaten, unter anderem bei der Sparkasse in Mülheim an der Ruhr, eingesetzt und auf diese Weise Bargeld erlangt. Das tatverdächtige Paar ist wegen gleichgelagerter Delikte bereits in anderen Fällen festgestellt worden. Auch in diesen Fällen nutze es die entwendeten Karten in Mülheim an der Ruhr, sodass hier mittlerweile verschiedene Aufnahmen der Betrüger vorliegen. Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Personen oder deren Aufenthaltsort geben? Die Polizei nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen.

Hier der Link zum Fahndungsfoto: https://polizei.nrw/fahndung/109971

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell