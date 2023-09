Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Hinweise führen zu unerlaubt eingereisten Syrern und Iranern

Görlitz (ots)

Am Montag berichtete die Dienststelle über die Feststellung von zunächst 27 syrischen Migranten im Zusammenhang mit einer nächtlichen Schleusung in Hagenwerder (Görlitz) und von 33 Syrern, die am Vormittag in Deschka (Gemeinde Neißeaue) angetroffen wurden. Später klingelte an diesem Montag noch drei Mal das Telefon in der Leitstelle der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf. Ein Waidmann hatte kurz nach 17.00 Uhr angerufen und über mehrere Personen in einem Waldstück in der Nähe der Görlitzer Fichtenhöhe (B115) informiert. Kurz darauf sind am Ort der Beobachtung 13 Männer aus Syrien aufgegriffen worden. Wenig später stellten die Einsatzkräfte auf der Grundlage des zweiten Hinweises zwei Syrer, die sich vor einer Einkaufseinrichtung in Kodersdorf aufhielten. Letztlich führte der dritte Hinweis zu einer iranischen Frau, die sich gemeinsam mit ihren vier männlichen Begleitern zum Görlitzer Bahnhof begeben hatte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell