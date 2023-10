LPI-G: Einbruch in Imbiss

Altenburg (ots) - Schmölln. Am vergangenen Mittwochnachmittag, 04.10.2023 14:15 Uhr bis 14:30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines parkenden Opels in der Hospitalstraße ein und entwendete die darin befindliche Handtasche. In der Handtasche befand sich unter anderem auch eine EC-Karte. Bereits unmittelbar nach der Tat versuchte der unbekannte Täter in einer Bankfiliale am Bahnhofsplatz mit der Karte Geld abzuheben, was misslang, da die Geschädigte ...

