Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Davon gefahren, Hinweise erbeten

Kehl (ots)

Zu einer mutmaßlichen Unfallflucht kam es am Dienstagmorgen in der Zeit von 8.35 bis 8:50 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Boschstraße. Der Besitzer hatte den BMW gegenüber dem Haupteingang in Richtung Straße hin abgestellt. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr hinten rechts gegen das Fahrzeug, verursachte einen Schaden von ungefähr 2.000 Euro und machte sich aus dem Staub. Hinweise werden an das Polizeirevier Kehl unter der Rufnummer 07851 893-0 erbeten.

/ag

