Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Widerstand geleistet

Bühl (ots)

Am Dienstag hat ein 14-Jähriger in einer Lebensmittelfiliale in der Güterstraße versucht, eine Zigarettenschachtel zu entwenden und wurde hierbei ertappt. Weil der Jugendliche den Anweisungen einer Mitarbeiterin nicht nachkam, wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Beim Eintreffen einer Polizeistreife flüchtete der mutmaßliche Ladendieb zu Fuß in Richtung Rotkreuzstraße. Auf seiner Flucht warf er zwei Mülltonnen in den Weg der Verfolger, um sich offenbar einer Festnahme zu entziehen. Er konnte jedoch von den Polizisten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Während der polizeilichen Maßnahmen setzte sich der Jugendliche fortwährend zur Wehr. Verletzt wurde niemand. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell