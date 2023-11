Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zahlreiche Graffitis an Schule in Leimbornstraße gesprüht: Täterhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Unbekannte haben im Laufe des Wochenendes eine Schule in der Leimbornstraße in Kassel beschmiert. Die Täter besprühten mehrere Hauswände und eine Tischtennisplatte mit ca. 20 Graffitis in den Farben schwarz, orange, lila und blau. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, sind unter anderem die Schriftzüge "AFD" und beleidigende Äußerungen der Antifa zu erkennen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Die Farbschmierereien waren am heutigen Montagmorgen gegen 7 Uhr vom Hausmeister der Schule festgestellt worden. Wann genau die Täter am Wochenende agierten, ist bis dato nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung werden bei den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt. Zeugen, die Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

