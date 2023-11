Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Am Bahnhof in Immenhausen gestohlen: Polizei sucht mit Foto nach Eigentümer von Mountainbike

Kassel (ots)

Immenhausen (Landkreis Kassel): Die Ermittler der Polizeistation Hofgeismar suchen aktuell den noch unbekannten Eigentümer eines mutmaßlich am Bahnhof in Immenhausen gestohlenen Fahrrads und veröffentlichen dazu ein Foto des Mountainbikes. Das Rad hatten die Beamten vor einigen Tagen bei einem Jugendlichen aus Hofgeismar sichergestellt, der in einem Ermittlungsverfahren in anderer Sache polizeilich vernommen wurde. Dabei gab dieser auch an, im September mit einem anderen Jugendlichen zusammen ein Fahrrad am Bahnhof in Immenhausen gestohlenen zu haben. Das besagte Rad, ein schwarzes Mountainbike des Herstellers "Fuji" mit blauer Aufschrift, stellten die Polizisten anschließend sicher. Den weiteren Ermittlungen und einem Abgleich der Rahmennummer mit dem Sachfahndungsbestand zufolge ist das Rad aber von seinem Eigentümer bislang offenbar nicht als gestohlenen gemeldet worden.

Aus diesem Grund bitten die Beamten der Polizeistation Hofgeismar den Eigentümer des auf dem Foto zu sehenden Mountainbikes, sich unter Tel. 05671 - 99280 bei der Polizei in Hofgeismar zu melden.

