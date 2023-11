POL-KS: Folgemeldung zum Unfall in Kassel, Weserspitze: Fußgänger im Krankenhaus verstorben

Kassel (ots) - Am Samstag, 18.11.2023, gegen 13:15 Uhr, kam es zu einem Brand in einem freistehenden Mehrfamilienhaus im Ortsteil Hebel. Durch den Brand wurden drei Personen verletzt und in Krankenhäusern behandelt. Eine Person wurde durch die Feuerwehr mit Hilfe einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 200.000 EUR. Die Brandursache ist noch ...

