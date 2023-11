Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: An Bushaltestelle im Forstbachweg: Unbekannter Autofahrer touchiert 11-Jährigen; Polizei sucht silbernen VW Golf

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld: Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr an der Bushaltestelle "Wahlebachweg" in Kassel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 11 Jahre alten Jungen. Der 11-Jährige aus Kassel wollte hinter dem Linienbus, aus dem er zuvor ausgestiegen war, die Straße überqueren, wobei er von dem in Richtung Marie-Curie-Straße fahrenden Pkw am Knie touchiert wurde. Der Junge zog sich dabei leicht Verletzungen zu. Der Fahrer des Pkw, bei dem es sich um einen silbernen VW Golf gehandelt hatte, war ohne anzuhalten weitergefahren. Die Polizei bittet nun um Hinweise auf dieses Auto und dessen unbekannten Fahrer.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Hinweise von Zeugen werden unter Tel. 0561 - 9100 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell