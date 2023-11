Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schuhdieb in Sportgeschäft ertappt: 22-jähriger Begleiter mit Haftbefehl gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zum Verhängnis wurde einem Mann aus Hamburg am gestrigen Mittwochabend ein Diebstahl aus einem Sportgeschäft in der Kasseler Innenstadt, an dem er zwar nicht beteiligt war, aber gemeinsam mit dem Dieb beim Verlassen des Ladens von einem Detektiv gestoppt wurde. Wie die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Mitte im Anschluss feststellten, lag gegen den 22-jährigen Begleiter des Ladendiebs ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Hamburg-Harburg wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Der Gesuchte sitzt seit seiner Festnahme im Polizeigewahrsam und wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.

Ereignet hatte sich der Diebstahl in dem Sportgeschäft am Königsplatz gegen 18:30 Uhr. Zu dieser Zeit beobachtete der Ladendetektiv, wie ein Mann Schuhe aus einem Karton nahm, in seine Tasche steckte und zum Ausgang ging, ohne zu bezahlen. Er stoppte den 19-Jährigen und seinen Begleiter, die gemeinsam das Geschäft verlassen wollten. Die Tasche des ertappten Ladendiebs aus Hamburg förderte schließlich drei Paar Schuhe im Wert von 600 Euro zutage, deren Diebstahl der junge Mann reumütig einräumte. Wie sich nach Eintreffen der gerufenen Streife herausstellte, hatte der 22-jährige Begleiter in dem Geschäft zwar nichts gestohlen, wurde aber dafür bereits mit Haftbefehl gesucht. Die Ermittlungen dauern an.

