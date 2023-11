Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Unfall mit E-Scooter-Fahrer geflüchtet: Polizei fahndet nach rotem Renault Clio

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Der bislang unbekannte Fahrer eines roten Renault Clio mit Kasseler Kennzeichen hat am gestrigen Dienstagnachmittag in der Weserstraße in Kassel, nahe der Katzensprung-Kreuzung, einen E-Scooter-Fahrer angefahren. Anschließend suchte der Verursacher das Weite, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte sich der Unfall gegen 16:20 Uhr ereignet. Der 63-jährige Mann aus Kassel war zu dieser Zeit mit dem Elektroroller verbotswidrig auf dem Gehweg auf der rechten Seite der Weserstraße unterwegs, wobei er von der Weserspitze in Richtung Katzensprung fuhr. Gleichzeitig fuhr der rote Renault Clio aus einer Grundstückseinfahrt und wollte auf die Weserstraße in stadtauswärtige Richtung abbiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden E-Scooter-Fahrer kam. Anschließend stieg der Fahrer aus, sammelte das bei der Kollision heruntergefallene vordere Kennzeichen ein und fuhr in Richtung Weserspitze davon. Der 63-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Wer Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

