POL-KS: Wohnungsbrand in Kassel, Holland-Nord

Kassel (ots)

In der Nacht vom 13. auf 14.11.2023, kam es gegen Mitternacht zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Nord-Holland, in Kassel. Aus noch ungeklärter Ursache brach in der Wohnung im 2. OG ein Feuer aus. Die Wohnung brannte vollständig aus und ist nicht mehr bewohnbar. Die anderen Wohnungen im Objekt können weiterhin bewohnt werden. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt. Der Schaden wird auf ca. 60000 - 70000 EUR geschätzt.

