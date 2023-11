Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher transportieren über 100 Kisten und Paletten mit Getränken ab: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Auf süße Getränke haben es bislang unbekannte Täter abgesehen, die am gestrigen Sonntag in den frühen Morgenstunden nahe der Kasseler Stern-Kreuzung in den Lagerraum eines Restaurants eingebrochen sind. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich die Tat zwischen 4 und 7 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich die Einbrecher über einen Parkplatz an der Jägerstraße an das Gebäude angenähert und das Tor auf der Rückseite des Lokals mit einem Werkzeug aufgehebelt. Anschließend entwendeten sie daraus 80 Kisten sowie 26 Paletten mit Cola, anderen Erfrischungsgetränken und Eistee. Aufgrund der Menge der Beute ist davon auszugehen, dass es sich um mehrere Täter gehandelt hat, die die Getränke mit einem größeren Fahrzeug wie z.B. einem Lkw abtransportierten.

Zeugen, die gestern verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

