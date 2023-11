Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Unfall in Trendelburg: Autofahrer im Krankenhaus verstorben

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 11.11.2023, um 14:21 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5646651 veröffentlichte Pressemitteilung).

Trendelburg (Landkreis Kassel):

Am Samstag erreichte die Polizei die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 46-jährige Autofahrer, der am Samstagmittag bei einem Unfall auf der K 68 zwischen Hofgeismar-Hümme und Trendelburg-Sielen schwer verletzt worden war, infolge seiner schweren Verletzungen gestorben ist. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern weiter an und werden bei der Polizeistation Hofgeismar geführt.

Der schwere Unfall auf der Kreisstraße hatte sich am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam der 46-Jährige kurz vor dem Ortseingang Sielen aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Mazda nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor dann die Kontrolle über den Pkw. Anschließend durchbrach das Auto einen Zaun, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in einem Nebenarm der Diemel zum Stillstand. Dabei wurde der 46-Jährige aus dem Landkreis Kassel so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus verstarb. Der Pkw wurde von der Feuerwehr aus dem Wasser geborgen und anschließend abgeschleppt. Zur Klärung des Unfallhergangs war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt.

