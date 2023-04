Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Angebrannter Grillkäse löst Feuerwehreinsatz aus (11.04.2023)

Singen (ots)

Angebrannter Grillkäse hat am Dienstagmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr in der Rielasinger Straße geführt. Gegen 13.40 Uhr verständigten Anwohner die Leitstelle, da aus einem Fenster stark qualmender Rauch herauskam. Über den Balkon gelangten die alarmierten Wehrmänner in die Wohnung. Dort fanden sie neben dem in einer Pfanne angebrannten Grillkäse die im Nebenzimmer schlafende Bewohnerin vor. Sie musste aufgrund des Verdachts der Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte der mit sieben Fahrzeugen und 35 Mann ausgerückten Singener Wehr durchlüfteten die Wohnung, die weiterhin bewohnbar blieb.Sachschaden entstand nicht.

