Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte überfallen Seniorin in Wohnung: Kripo sucht Zeugen in Oberzwehren

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Zwei bislang unbekannte Täter haben am heutigen Montagmorgen eine Seniorin in ihrer Wohnung in Kassel-Oberzwehren überfallen. Die hochbetagte Frau erlitt bei dem Raub leichte Verletzungen, weshalb sie vor Ort von Rettungskräften behandelt wurde. Ob die beiden Täter Beute machten, ist bislang noch ungeklärt. Die Kasseler Kripo sucht nach Zeugen, die Hinweise auf die Räuber oder deren Flucht geben können sowie andere relevante Beobachtungen gemacht haben.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte sich der Überfall in der Carlo-Mierendorff-Straße gegen 8:45 Uhr ereignet. Wie die betroffene Seniorin den Kriminalbeamten schildete, hatten die beiden Täter zu dieser Zeit bei ihr geklingelt. Da sie Besuch erwartete, öffnete sie die Tür, wo sie von einem der beiden maskierten Männer körperlich überwältigt und zu Boden gedrückt wurde. Während er sie dort festhielt, durchsuchte sein Komplize mehrere Räume nach Wertsachen. Anschließend flüchteten die Täter nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den beiden dunkel gekleideten Maskierten verlief bisher ohne Erfolg. Eine nähere Beschreibung der männlichen Täter war dem überrumpelten Opfer nicht möglich.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Raub gemacht hat und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

