Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Flucht

Montabaur (ots)

Im Rahmen der Streife fiel Beamten der Polizei Montabaur am 8.11.2023 um 24:00h auf, dass auf der Überleitung von der L318 aus Richtung Großholbach kommend in Richtung B49 Koblenz ein beschädigtes Verkehrszeichen auf der Fahrbahn lag. Zudem wurde ein Gedenkschrein (Kleines Kreuz mit Kerze) beschädigt. An der Unfallstelle konnten Reifenspuren im Bankett linksseitig des Zubringers zur B49 festgestellt werden. Zudem konnten Trümmerteile sichergestellt werden welche Rückschlüsse auf das Verursacherfahrzeug zulassen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Etwaige Zeugen werden gebeten sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell