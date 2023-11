Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Diez (ots)

Am Montag, den 06. November, kam es gegen 22 Uhr zu einer ca. 25-minütigen Verfolgungsfahrt mit einem zuvor in Limburg entwendeten schwarzen Mercedes CLS 320 CDI, an der mehrere Streifenwagen der Dienststellen der Polizeidirektion Montabaur sowie der Polizei Limburg beteiligt waren. Das Fahrzeug fiel einer Streife der Polizei Diez auf, als es unbeleuchtet im Grenzgebiet zu Limburg fuhr. Auf Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht sondern begann seine Flucht, welche über Limburg, Görgeshausen, Nentershausen, Steinefrenz, Weroth, Hundsangen, Wallmerod und letztendlich über die Landesstraße 318 zurück nach Diez führte, wo der Mercedes in einem Kreisverkehr verunfallte. Der Fahrer konnte festgenommen werden. Während der Verfolgungsfahrt kam es durch den Fahrer zu teils waghalsigen Überholmanövern mit hoher Geschwindigkeit und trotz Gegenverkehrs. Letztendlich ist es den Reaktionen der anderen Verkehrsteilnehmer zu verdanken, dass es hierbei nicht zu einem Unfall kam. Die Polizei Diez bittet nun Zeugen, die durch die Fahrweise des Mercedes-Fahrers gefährdet wurden, sich telefonisch unter 06432-6010 zu melden, um den Tatvorwurf der Straßenverkehrsgefährdung konkretisieren und erhärten zu können. Aus strafprozessualen Gründen können keine persönlichen Angaben Zum Beschuldigten gemacht werden, weshalb gebeten wird, von Anfragen hierzu abzusehen.

