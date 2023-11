Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Bad Marienberg- Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Bad Marienberg (ots)

Am Dienstag, den 07.11.2023, gegen 15:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße, Am Spielplatz, in 56470 Bad Marienberg, zwischen einem 33-jährigen Fahrradfahrer und einer 28-jährigen Fahrerin eines PKW. Der Fahrradfahrer missachtete die Vorfahrt der bevorrechtigten Fahrerin des PKW, wodurch es trotz eingeleiteter Notbremsung zu einem Zusammenstoß kommt. Der Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht.

