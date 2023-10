Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruchdiebstahl in Schule - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Der Schulleiter der Humboldtschule im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde alarmierte gestern, 11. Oktober, die Polizei, da er einen Einbruch festgestellt hatte.

Mehrere Streifenwagen wurden gegen 20.30 Uhr nach Anruf des Schulleiters zur Humboldtschule entsandt, da nicht auszuschließen war, dass sich noch Täter im Objekt befinden. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Gebäude, trafen jedoch keinen Täter mehr an. Während einer Veranstaltung in der Schule müssen bislang unbekannte Diebe in den Verwaltungstrakt der Schule gelangt sein und dort mindestens zwei dienstliche Rechner entwendet haben. Zu sonstigem Stehlgut können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sicherte am Einsatzort Spuren und bittet Personen, die im Zeitraum zwischen 18 und 20 Uhr am gestrigen Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell