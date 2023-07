Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht endet im Polizeigewahrsam

Hamm-Heessen (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht am Samstag, 29. Juli, an der Einmündung Am Hämmschen / Losekenweg endete für den alkoholisierten Unfallflüchtigen im Polizeigewahrsam. Gegen 0.40 Uhr kollidierte ein Toyota mit dem Mercedes eines 21-Jährigen, als dieser von der Straße Am Hämmschen nach links in den Losekenweg einbog. Anschließend entfernte sich der Toyota-Fahrer mit seinem Pkw von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der Fahndung konnte der Flüchtige an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Beamten stellten Alkoholgeruch fest. Nach einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest wurde der 35-jährige Unfallverursacher der Polizeiwache Mitte für die Entnahme einer Blutprobe zugeführt. Aufgrund seiner Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens verbrachte der Unfallflüchtige die restliche Nacht im Polizeigewahrsam Hamm. Der Gesamtsachschaden bei dem Zusammenstoß der Pkw beläuft sich auf etwa 5000 Euro.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell