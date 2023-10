Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe entwenden Geldkassette aus Supermarkt

Bremerhaven (ots)

Eine Geldkassette wurde gestern Abend, 10. Oktober, aus einem Supermarkt in Bremerhaven-Mitte von drei Tätern gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge begaben sich drei Diebe gegen 21.30 Uhr in den hiesigen Supermarkt in der Rickmersstraße. Im Laden ging der Täter zu einer unbesetzten Kasse und entnahm dabei die Geldkassette. Währenddessen versuchte eine Ladenmitarbeiterin den Ladendieb aufzuhalten und wurde dabei von dem zweiten Täter festgehalten und gegen eine Wand geschubst. Durch den Aufprall gegen die Wand wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Daraufhin flohen die drei Diebe aus dem Supermarkt in Richtung Pestalozzistraße. Die Einsatzkräfte der Polizei begaben sich direkt nach der Fahndung nach den drei Dieben und konnten sie aber nicht mehr antreffen. Die Ladenmitarbeiterin wurde durch einen Rettungskräfte erstversorgt. Die drei Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: - Blondes, kurzes Haar - Dunkle Jacke mit Kapuze - Jeanshose - Leichter Oberlippenbart - Alter ca. 23 bis 24 Jahre Täter 2: - Blondes, kurzes Haar - Dunkle Jacke mit Kapuze - Alter ca. 23 bis 24 Jahre Täter 3: - Dunkle Haare - Dunkle Jacke mit Kapuze - Alter ca. 23 bis 24 Jahre Die Polizei Bremerhaven bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

