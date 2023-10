Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Israelische Flagge entwendet

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat in der letzten Nacht, vom 9. auf den 10. Oktober, den Diebstahl der israelischen Staatsflagge im Bremerhavener Stadtteil Mitte aufgenommen und ermittelt.

Während der Bestreifung stellten Polizeibeamte gegen 00.30 Uhr fest, dass die zuvor noch gegen 21.00 Uhr am Flaggenmast vor dem Deutschen Auswandererhaus an der Columbusstraße gehisste Staatsflagge Israels nicht mehr an ihrem Platz hing. Bislang unbekannte Täter hatten in dem genannten Zeitraum offenbar die Flagge entwendet.

Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell