POL-Bremerhaven: Eigentümer eines Fahrrads gesucht

Bremerhaven (ots) - Beleidigt, bedroht und körperlich angegangen wurden mehrere Bremerhavener Polizeibeamte am späten Samstagabend, 7. Oktober, bei einem Einsatz im Stadtteil Mitte. Hier waren die Einsatzkräfte in eine Wohnung an der Bürgermeister-Smidt-Straße gerufen worden, wo ein 25-jähriger zuvor mit einer 19-Jährigen in Streit geraten war. Als die Beamten eintrafen, hielt der alkoholisierte und mit ...

mehr