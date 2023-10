Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 25-Jähriger beißt und tritt Polizeibeamte

Bremerhaven (ots)

Beleidigt, bedroht und körperlich angegangen wurden mehrere Bremerhavener Polizeibeamte am späten Samstagabend, 7. Oktober, bei einem Einsatz im Stadtteil Mitte. Hier waren die Einsatzkräfte in eine Wohnung an der Bürgermeister-Smidt-Straße gerufen worden, wo ein 25-jähriger zuvor mit einer 19-Jährigen in Streit geraten war. Als die Beamten eintrafen, hielt der alkoholisierte und mit Schnittverletzungen versehene 25-Jährige einen Gürtel in den Händen. Diesen wollte er auch auf Aufforderung der Polizei nicht weglegen. Als ihm ein Polizist den Gürtel abnehmen wollte, begann der 25-Jährige, sich stark dagegen zu wehren. Er griff dem Beamten ins Gesicht, biss einer weiteren Polizistin in die Hand und trat einem dritten Polizisten gegen das Bein. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte unentwegt und bedrohte sie zudem, selbst als er bereits mit Handschellen gefesselt war. Zur Behandlung der Schnittverletzungen sollte der 25-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden. Auch während der Fahrt mit dem Rettungswagen in die Klinik hielt die aggressive Stimmung an. Erst im Krankenhaus beruhigte sich der Mann endlich und konnte dort behandelt werden. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung. Bezüglich des vorangegangenen Streits mit der 19-Jährigen kommt eine weitere Anzeige wegen Körperverletzung hinzu. ----------------------------------

Täglich tragen wir dazu bei, unsere Stadt lebenswerter zu machen. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Dennoch werden wir immer wieder beleidigt, beschimpft, bedroht, bespuckt, angegriffen und verletzt. Hierzu gibt es darum die Kampagne der Seestadt Bremerhaven: "Keine Gewalt gegen uns" https://kggu.de/

