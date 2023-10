Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebstahl eines E-Scooters verhindert

Bremerhaven (ots)

Eine Fußstreife der Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen Donnerstagmittag, 5. Oktober, in der Innenstadt über einen gerade vereitelten Diebstahl informiert. Zeugen sprachen eine Innenstadt-Fußstreife der Polizei an und erklärten, dass sie soeben in der Bürgermeister-Smidt-Straße, Höhe Hanse-Carré, den Diebstahl eines E-Scooters verhindert hätten. Drei Personen hatten offenbar versucht, das Schloss des Elektrokleinstfahrzeuges zu manipulieren. Als die mutmaßlichen Täter die Zeugen bemerkten, flüchteten sie sich in Richtung Geestemünde. Die Fußstreife leitete aufgrund der guten Täterbeschreibung sofort eine Fahndung ein. Mit Unterstützung einer Funkstreifenbesatzung konnten zwei der mutmaßlichen Täter noch in der Fährstraße gestellt werden. Gegen die Männer wird nun wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt.

