LPI-J: Einbruch in Lokal

Jena (ots) - In der Nacht zum Dienstag versuchten Unbekannte in Jena, in ein Lokal im Burgauer Weg einzubrechen. Trotz des gewaltsamen Vorgehens gelang es dem Täter nicht, in das Gebäude einzudringen. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Durch die Polizei wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

