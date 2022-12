POL-IZ: 221209.8 Wilster: Einbruch in Gaststätte

Kellinghusen (ots) - Am Donnerstagnachmittag hat ein Unbekannter den Kunden eines Supermarktes in Kellinghusen bestohlen. Der Dieb erbeutete einiges an Bargeld, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 16.50 Uhr hielt sich der Kellinghusener in dem Aldi-Markt in der Straße An der Stör auf. Sein Portemonnaie verwahrte der 74-Jährige während des Shoppens in seiner Jackentasche. An der Kasse ...

mehr