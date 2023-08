LPI-J: Einbruch missglückt

Jena (ots) - Ein fragwürdiges Kunstwerk konnte am Dienstag an der Hausfassade eines Supermarktes in der Kunitzer Straße in Jena festgestellt werden. Unbekannte hatten über Nacht Graffiti angebracht. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Es wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

