Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeitungszusteller beraubt

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde am gestrigen frühen Donnerstagmorgen, 5. Oktober, zu einem Raub im Bremerhavener Stadtteil Lehe alarmiert. Ein 57-jähriger Zeitungsausträger meldete gegen 3 Uhr über den Polizeinotruf 110, dass ihm bislang unbekannte Täter soeben sein Fahrrad, mit dem er gerade Zeitungen zustellte, entwendet hatten. Als die Beamten am Einsatzort in der Potsdamer Straße eintrafen, erklärte der Mann, dass er gerade eine Zeitung in einen Briefkasten gesteckt hatte. Auf dem Rückweg zu seinem Fahrrad habe ihn ein bislang unbekannter Mann derart geschubste, dass er zu Boden stürzte. Diesen Moment nutzte wohl ein zweiter bislang unbekannter Mann aus, der als etwa 25 Jahre alt, 1,75 m groß mit dunklen Haaren und einer blauen Jeans sowie einem dunklen T-Shirt bekleidet beschrieben wird. Er nahm das Fahrrad des Zustellers an sich und fuhr mit diesem in südlicher Richtung davon. Die Polizisten fahndeten sofort nach den Tätern mit dem Rad, konnten diese jedoch nicht mehr stellen. Die Polizei Bremerhaven bittet nun alle Personen, die Hinweise zu den Tätern oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell