POL-Bremerhaven: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Berufsfeuerwehr Bremerhaven Tragischer Vorfall am Lloyd-Gymnasium: 17-jähriger Schüler stürzt aus Fenster und erleidet tödliche Verletzungen

Bremerhaven (ots) - Schwer verletzt wurde am Dienstag, 3. Oktober, ein Fußgänger auf der Stresemannstraße in Bremerhaven-Lehe. Der 59-jährige war gegen 21.40 Uhr in Höhe der Schlachthofstraße unvermittelt auf die Fahrbahn getreten und wurde dabei von einem Linienbus erfasst, der bei Grünlicht die Stresemannstraße in nördlicher Richtung befuhr. Der Busfahrer konnte eine Kollision trotz sofort eingeleiteter ...

mehr