POL-Bremerhaven: Mann läuft vor Bus und wird schwer verletzt

Bremerhaven (ots)

Schwer verletzt wurde am Dienstag, 3. Oktober, ein Fußgänger auf der Stresemannstraße in Bremerhaven-Lehe. Der 59-jährige war gegen 21.40 Uhr in Höhe der Schlachthofstraße unvermittelt auf die Fahrbahn getreten und wurde dabei von einem Linienbus erfasst, der bei Grünlicht die Stresemannstraße in nördlicher Richtung befuhr. Der Busfahrer konnte eine Kollision trotz sofort eingeleiteter Schnellbremsung nicht verhindern. Warum der Mann einfach auf die Straße gelaufen war, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Er wurde von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort versorgt und dann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer und die Fahrgäste im Linienbus blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.

