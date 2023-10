Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schlägerei in Lehe - Ein Verletzter im Krankenhaus

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven musste am Sonntagmorgen, 1. Oktober, zu einer Schlägerei mit einem Verletzten im Bremerhavener Ortsteil Goethestraße ausrücken.

Die Beamten wurden gegen 7.20 Uhr in die Hafenstraße in Höhe der Bremerhavener Straße alarmiert. Hier sollten sich Personen schlagen. Am Einsatzort trafen sie dann auf einen 34-jährigen Mann in Begleitung einer Frau, der eine stark blutende Kopfverletzung hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er von mindestens einem anderen Mann mit einem Stock oder einem ähnlichen Gegenstand am Kopf verletzt worden sein. Angaben zum bislang unbekannten Täter konnte der Verletzte nicht machen. Er wurde mittels Rettungswagen ins Klinikum Mitte transportiert.

Die Polizei Bremerhaven bittet nun Personen, die Angaben zum Täter oder zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 zu melden.

