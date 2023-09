Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tempomessungen in Bremerhaven: Autofahrer auf Stresemannstraße mit 101 km/h unterwegs

Bremerhaven (ots)

Der Stadtteil Mitte stand am Donnerstag, 28. September, im Fokus bei Geschwindigkeitskontrollen der Polizei. An der Columbusstraße, der Barkhausenstraße und der H.-H.-Meier-Straße nahmen die Einsatzkräfte in den Abendstunden Tempomessungen vor. Eine weitere Kontrollstelle befand sich an der Stresemannstraße in Höhe der Geestebrücke. Insgesamt wurden 544 Fahrerinnen und Fahrer erfasst.

An der Stresemannstraße wurden 257 Fahrzeuge per Lasermessgerät kontrolliert. Die erfasste Höchstgeschwindigkeit lag an dieser Kontrollstelle bei 101 km/h! Hier ist jedoch nur eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde erlaubt. Ein Temposünder bewegte sich im Bereich eines Verwarnungsgeldes (bis 60 Euro), sechs erhalten eine Bußgeldanzeige und für zwei kontrollierte Personen sprachen die Beamten Fahrverbote aus. Einer der mit Fahrverbot belegten Verkehrsteilnehmer war ein Fahranfänger, der erst seit einem Monat seinen Führerschein besitzt.

Bei der Kontrollstelle an der Columbusstraße sind ebenfalls maximal 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. Hier wurde der "Spitzenreiter" mit 80 km/h gemessen. Die Polizistinnen und Polizisten kontrollierten insgesamt 184 Fahrzeuge, siebenmal mussten sie eine bußgeldbewährte Anzeige schreiben.

Auch auf der Barkhausenstraße übertraf einer der 66 erfassten Verkehrsteilnehmer das zulässige Höchsttempo von 50 km/h deutlich: Er war mit Tempo 85 unterwegs und muss nun eine Zeitlang ohne Führerschein auskommen. Darüber hinaus werden vier Temposünder ein Verwarnungsgeld zahlen müssen, einer ein Bußgeld.

An der H.-H.-Meier-Straße unweit des Zoos am Meer liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 20 km/h. Das hielt aber einige Verkehrsteilnehmer nicht davon ab, hier auf bis zu 61 km/h zu beschleunigen. 37 Fahrzeuge wurden insgesamt erfasst, die Beamtinnen und Beamten fertigten zwei Anzeigen im Bußgeldbereich und eine im Verwarnungsgeld-Bereich.

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine Hauptunfallursache

Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit ist eine der häufigsten Verkehrsunfallursachen in Deutschland, das ist fast ein Drittel der schweren Unfälle. Wenige Stundenkilometer können dabei über Leben und Tod entscheiden. Die Gefahren, die von überhöhter Fahrgeschwindigkeit ausgehen, werden oft unterschätzt. Schon 'geringe' Überschreitungen können erhebliche Folgen haben:

Werden zum Beispiel Fußgänger von einem 50 km/h schnellen PKW angefahren, überleben diese Kollision -statistisch gesehen- 8 von 10 Fußgängern. Schon bei 65 km/h kehrt sich dieser Wert um. Werden Fußgänger von einem PKW mit dieser Fahrgeschwindigkeit erfasst, sterben wahrscheinlich 8 von 10 Fußgängern!

Mehr dazu erfahren Sie unter anderem auf https://www.polizei.bremerhaven.de/geschwindigkeit.html

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell